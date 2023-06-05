13:13 (мск), источник: ТАСС Наука
Раскрыт механизм восприятия времени в сознании русскоязычных людей
Нейролингвисты выяснили, что россияне при планировании времени неосознанно используют воображаемую временную шкалу в виде горизонтальной линии.
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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские нейролингвисты выяснили, что жители России неосознанно используют пространство при планировании времени, так как подсчет часов, дней недели и месяцев автоматически активирует в их сознании воображаемую временную шкалу в виде горизонтальной линии, так называемую горизонтальную ментальную линию. Учет существования данного механизма восприятия времени поможет улучшить программы обучения школьников и приложения для планирования дел, сообщила в понедельник пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ заинтересовались тем, вызывает ли восприятие слов, обозначающих время, появление горизонтальной ментальной линии в сознании людей. И если да, то опираются ли они на пространственную модальность, когда думают в масштабах года, недели или часов в сутках. Полученные результаты эксперимента подтвердили выдвинутую гипотезу», — говорится в сообщении.
К такому выводу пришла группа российских и европейских нейролингвистов под руководством младшего научного сотрудника Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ (Москва) Анастасии Малышевской. Ученые совершили это открытие в ходе наблюдений за тем, как менялся характер неосознаваемых действий и поведения добровольцев в тех случаях, когда они воспринимали слова, связанные со временем.
Ориентация во времени критически важна для выживания человека, однако у людей отсутствуют какие-либо рецепторы и механизмы, которые позволяли бы индивиду объективно воспринимать ход времени. По этой причине психологи и нейрофизиологи считают, что люди используют различные формы пространственных шкал для восприятия времени, причем характер и свойства этой шкалы, предположительно, зависят от особенностей языка, на котором говорят те или иные индивиды.
Малышевская и ее коллеги впервые изучили то, как русскоязычные люди лингвистически воспринимают время. Для получения сведений ученые собрали группу из 54 добровольцев, каждый из которых во время опытов прослушал набор слов, обозначавших различные понятия, связанные со временем. После этого испытуемые должны были максимально быстро отметить положение слова на временной шкале, которая выводилась на дисплее компьютера.
Как объясняют ученые, характер и скорость неосознанной реакции добровольцев на то, как была устроена эта шкала, отражает то, существует ли некое подобие подобной временной «линейки» в сознании участников эксперимента, а также указывает на ее устройство. Опираясь на эту идею, исследователи обнаружили, что для русскоязычных людей была характерна горизонтальная шкала, на которой время двигалось слева направо, что, предположительно, отражает то, как устроена письменная речь в русском языке.
При этом исследователи обнаружили, что горизонтальная ментальная линия чаще всего активировалась в сознании участников эксперимента при прослушивании реплик, касающихся часов, а не дней недели или месяцев. По мнению исследователей, это связано с тем, что для подсчета недель и месяцев представители русской культуры опираются на более сложные ментальные схемы, такие как круг, раскладка школьного дневника или сетка календаря.
Как отмечает Малышевская, собранные нейролингвистами данные помогут улучшить программы школьного образования, а также сделают более эффективными различные программы для телефонов и компьютеров, которые помогают людям организовать свое время. Отображение времени в самом естественном для человека формате поможет пользователям таких приложений легче обрабатывать и запоминать запланированные дела, а также другие важные события, подытожили ученые.