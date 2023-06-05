18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 5 июня
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три боевые машины пехоты Bradley.
Песков назвал обращение Путина в эфире на радио фейком.
В Кремле знают о взломе радиочастот, где транслировали якобы обращение президента РФ Владимира Путина, сейчас контроль восстановлен.
Все пострадавшие употребляли сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива».
Телеканал со ссылкой на связанные с разведкой США источники заявляет, что Украина создала сеть агентов на территории России, которые осуществляют диверсии.
Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР сообщил, что в зоне боевых действий появились переданные Украине западными странами танки.