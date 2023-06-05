Тест: ответьте на школьные вопросы из «Окружающего мира» 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
20Победители British Wildlife Photography Awards 2023
Главное
Главные новости к вечеру 5 июня
18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 5 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Минобороны РФ сообщило о новых попытках атак ВСУ в ДНР

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три боевые машины пехоты Bradley.

Песков назвал обращение Путина в эфире на радио фейком.

В Кремле знают о взломе радиочастот, где транслировали якобы обращение президента РФ Владимира Путина, сейчас контроль восстановлен.

Число умерших от отравления сидром возросло до 18

Все пострадавшие употребляли сидр «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и купленный в сетевых магазинах «Территория пива».

CNN: Киев создал сеть диверсантов в России и передает им дроны

Телеканал со ссылкой на связанные с разведкой США источники заявляет, что Украина создала сеть агентов на территории России, которые осуществляют диверсии.

Ходаковский сообщил о первом появлении танков Leopard на фронте

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР сообщил, что в зоне боевых действий появились переданные Украине западными странами танки.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта