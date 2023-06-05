Умерла актриса из сериала «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

«С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня. Её талант и ум формировали театр более полувека. Лилита была легендой театра», — сказано в сообщении.
Озолиня родилась в Риге в 1947 году. Популярность в СССР ей принесла роль Марты в известном сериале «Долгая дорога в дюнах», снятом в 1980 году. Зрители также запомнили её по работам в фильмах «Когда дождь и ветер стучат в окно», «За поворотом — поворот», а также «Лучи в стекле».
Ранее Лайф писал, что в возрасте 83 лет умер сценарист «Незнайки на Луне» Владимир Голованов. Он был одним из создателей Открытого российского фестиваля анимационного кино, который проводят в Суздале.