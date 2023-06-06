10:19 (мск), источник: РБК Life
Труды Толстого и Достоевского. Названы самые популярные у россиян книги
Эти произведения чаще остальных скачивают из Сети.
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Романы «Война и мир» Льва Толстого и «Преступление и наказание» Федора Достоевского стали самыми популярными у россиян. Сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес» проанализировал статистику скачиваний произведений русской и советской классической литературы в цифровом формате за последние 12 месяцев (есть в распоряжении РБК Life).
Методология: учитывались общее количество продаж и бесплатных скачиваний книг в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года в жанрах «русская классика» и «советская классика». По одному произведению суммировались скачивания всех доступных версий в электронном и аудиоформате.
Аналитики подсчитали, что «Войну и мир» скачали более 74 тыс. раз. «Преступление и наказание» — почти 64 тыс. раз. Следом по популярности идет произведение Льва Толстого — «Анна Каренина» — 62 тыс. скачиваний. Четвертое место рейтинга занял рассказ «Морфий» Михаила Булгакова. Замыкает пятерку роман Достоевского «Идиот».
Во второй пятерке рейтинга оказалась антиутопия Евгения Замятина «Мы», еще один роман Достоевского — «Братья Карамазовы», «Одноэтажная Америка. Рассказы» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, «Капитанская дочка» Александра Пушкина, замкнули десятку рейтинга «Мертвые души» Николая Гоголя.
Ранее юристы объяснили права потребителей при покупке электронных версий книг. По словам члена Ассоциации юристов России, судебного юриста Ирины Воронцовой, за перепродажу электронной литературы грозит суд и миллионные убытки. Она объяснила, что если бумажную книгу можно подарить и даже продать, то в отношении электронных изданий закон работает иначе.