13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: неандертальцы и люди разводили огонь разными способами
Это привело к эволюционному расколу между видами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Профессоры Йоханнесбургского университета (Южная Африка) и Лундского университета (Швеция) опубликовали исследование на сайте Кембриджского университета о разных способах разведения огня. Выяснилось, что неандертальцы и предшественники современных людей делали это по-разному.
Различия могли иметь последствия для развития обоих видов: их когнитивные функции развивались не одинаково. Более сложная техника добычи огня трением зародилась в Африке, где ее могли изобрести наши предки.
Они использовали его не только для приготовления пищи и согревания, но и для сложных технологических процессов, например, изготовления орудий. По примерным оценкам ученых, люди начали контролировать огонь 130 тысяч лет назад, при этом косвенные свидетельства его использования относят нас на 200 тысяч лет назад — когда был изобретен первый сваренный клей.
В свою очередь, высекание огня, скорее всего, было изобретено неандертальцами в Евразии. Поскольку представители этого вида делали каменные орудия, они могли легко понять принцип работы кремня.
Ученые отмечают, что для разведения огня требуются серьезные когнитивные навыки. У современных людей они появились раньше и развивались быстрее, что привело к эволюционному расколу между видами более 500 тысяч лет назад.
Недавно ученые выяснили, чем гены неандертальцев помогли древним людям: адаптироваться на новых территориях стало намного легче.
Олеся Маевская