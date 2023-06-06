13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как очистить океан с помощью мидий
Они — идеальный «аппарат» для переработки микропластика.
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Сотрудники Плимутской морской лаборатории опубликовали исследование в журнале Journal of Hazardous Materials, в котором описали инновационный способ борьбы с морскими загрязнениями. Выяснилось, что ученым могут помочь моллюски.
Исследователи изучали мидий Mytilus edulis, которые широко распространены в прибрежных водах умеренных и приполярных широт. Эти моллюски съедобны, а сами питаются отфильтрованными из воды органическими частицами.
Непереработанная еда и все, что не идет в пищу, формирует экскременты и выбрасывается. Эксперименты в лаборатории показали, что в отходы идет и микропластик: моллюски снизили его содержание в экспериментальном аквариуме на две трети.
При этом в тканях самих мидий пластик практически не обнаруживается, поэтому их все еще можно использовать в пищу. Их устойчивость к загрязнению подтвердили и опыты, проведенные в естественных условиях.
Триста мидий общим весом около пяти килограммов за день отфильтровывали из моря около 240 частиц микропластика. Биологи даже предложили использовать их испражнения для переработки и создания новых полезных материалов.
Однако ученые отмечают, что использование моллюсков для очистки океана в глобальных масштабах нереалистично. Они отфильтровывают лишь частицы определенных размеров, а для очищения одного загрязненного побережья придется использовать миллионы мидий, что приведет к экологическому дисбалансу моря.
Недавно ученые очистили сточные воды от лекарств с помощью гранатов. Вода, пропущенная через очистные сооружения, становится еще чище.
Олеся Маевская