13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Австралии открыли новый вид гекконов
Рептилии живут на юго-западе континента, их численность пока неизвестна.
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Сотрудники Исследовательского музея-института в Австралии опубликовали в журнале Records of the Western Australian Museum исследование, посвященное новому виду гекконов Strophurus spinula. Рептилии достигают в длину шести сантиметров, а их пятнистый узор на чешуйках «дублируется» на зрачках глаз.
Гекконы живут в лесных массивах на юге Западной Австралии, хотя исследователи точно не знают, насколько велика популяция обнаруженного вида. S. spinula является 21-м видом, идентифицированным в роде Strophurus.
Как пишет Life Science, представители этого рода обитают исключительно в Австралии. Их отличают колючие шипы на хвосте, а иногда — и над глазами.
Считалось, новый вид — часть популяции колючих гекконов Голдфилдса, но анализ ДНК показал различия в геноме рептилий. Как и все другие колючие гекконы, S. spinula может выделять безвредное и неприятно пахнущее химическое вещество из желез возле хвоста, чтобы отпугивать хищников.
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Олеся Маевская