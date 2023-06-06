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13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые из Австралии открыли новый вид гекконов

Рептилии живут на юго-западе континента, их численность пока неизвестна.

Источник: Records of the Western Australian Museum

Сотрудники Исследовательского музея-института в Австралии опубликовали в журнале Records of the Western Australian Museum исследование, посвященное новому виду гекконов Strophurus spinula. Рептилии достигают в длину шести сантиметров, а их пятнистый узор на чешуйках «дублируется» на зрачках глаз.

Гекконы живут в лесных массивах на юге Западной Австралии, хотя исследователи точно не знают, насколько велика популяция обнаруженного вида. S. spinula является 21-м видом, идентифицированным в роде Strophurus.

Как пишет Life Science, представители этого рода обитают исключительно в Австралии. Их отличают колючие шипы на хвосте, а иногда — и над глазами.

Считалось, новый вид — часть популяции колючих гекконов Голдфилдса, но анализ ДНК показал различия в геноме рептилий. Как и все другие колючие гекконы, S. spinula может выделять безвредное и неприятно пахнущее химическое вещество из желез возле хвоста, чтобы отпугивать хищников.

Недавно российские ученые в ходе изучения коллекции эребид во Всемирной галерее насекомых открыли новый вид бабочки-ленточницы.

Олеся Маевская

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