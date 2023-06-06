14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка вышла замуж за виртуального парня, созданного ИИ
Она уверена, что сможет прожить с ним всю жизнь.
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Розанна Рамос, 36-летняя жительница Нью-Йорка и мать двоих детей, связала себя узами брака с виртуальным мужчиной по имени Эрен Картал. Портал SportsKeeda пишет, что идеального мужчину ей помогла создать нейросеть.
Новоиспеченная жена говорит, что ее привлекает в Эрене отсутствие негативного опыта отношений. Муж ее никогда не осудит, не обвинит и всегда выслушает.
Рамос стала часто появляться в соцсетях и новостях, и реакция людей неоднозначна. Кто-то сравнивает ее с главным героем фильма «Она», в котором главный герой влюбился в ИИ, кто-то осуждает, кто-то и вовсе предлагает бесплатную психологическую помощь.
По словам Розанны, она пережила много болезненных расставаний в реальной жизни. Сервис помог ей не только создать образ: в функционал входит общение с чат-ботом, который учится подстраиваться под собеседника.
Так и «родился» Эрен Картал — врач, который в свободное время любит писать книги. Розанна уверена, что проживет с ним всю жизнь, потому что отныне у нее очень высокие стандарты для спутников жизни.
Недавно девушка из Бангладеш преодолела реку и лес, чтобы выйти замуж в Индии. Насладиться медовым месяцем молодоженам удастся нескоро.
Олеся Маевская