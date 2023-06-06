15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Джанк-фуд изменяет активность мозга и влияет на сон
Даже если рацион сбалансирован по калориям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Исследование, проведенное в Университете Упсалы, выявило прямую связь между нездоровым питанием и ухудшением качества глубокого сна. У людей снижается доля дельта-ритмов, из-за этого они спят не так глубоко, и организм хуже восстанавливается после рабочего дня, пишет Neuroscience News.
В исследовании ученых из Швеции приняло участие 15 юношей с нормальным весом и без проблем со здоровьем и сном. Также до начала экспериментов исследователи убедились, что у добровольцев нет проблем со сном.
В случайном порядке участников кормили джанк-фудом и здоровой пищей. Оба рациона содержали одинаковое количество калорий, адаптированное к ежедневным потребностям каждого человека.
Среди прочего стоит отметить, что нездоровая диета содержала более высокое содержание сахара и насыщенных жиров, а также продукты, подвергшиеся технологической обработке. Каждая «диета» была протестирована на добровольцах в течение недели, при этом сон, активность и график приема пищи участников контролировались на индивидуальном уровне.
В конце недели участников обследовали в лаборатории сна. Также они прошли полисомнографию — она зафиксировала мозговую активность, уровень насыщенности крови кислородом, ритм сердцебиения и дыхания.
Оказалось, диета не сказывается на продолжительности сна. Все добровольцы спали в среднем по 7 часов 45 минут, ложились и вставали примерно в одно и то же время.
Однако «вредная» диета изменила активность мозга и ухудшила сон добровольцев. У них уменьшилась доля дельта-ритмов активности мозга, а бета- и тета-ритмов — выросла. Это указывается на менее глубокий и восстанавливающий сон.
Недавно ученые ответили на вопрос, что делать, если вы плохо спите, и как бороться с недосыпом.
Олеся Маевская