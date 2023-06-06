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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Джанк-фуд изменяет активность мозга и влияет на сон

Даже если рацион сбалансирован по калориям.

Источник: AP 2022

Исследование, проведенное в Университете Упсалы, выявило прямую связь между нездоровым питанием и ухудшением качества глубокого сна. У людей снижается доля дельта-ритмов, из-за этого они спят не так глубоко, и организм хуже восстанавливается после рабочего дня, пишет Neuroscience News.

В исследовании ученых из Швеции приняло участие 15 юношей с нормальным весом и без проблем со здоровьем и сном. Также до начала экспериментов исследователи убедились, что у добровольцев нет проблем со сном.

В случайном порядке участников кормили джанк-фудом и здоровой пищей. Оба рациона содержали одинаковое количество калорий, адаптированное к ежедневным потребностям каждого человека.

Среди прочего стоит отметить, что нездоровая диета содержала более высокое содержание сахара и насыщенных жиров, а также продукты, подвергшиеся технологической обработке. Каждая «диета» была протестирована на добровольцах в течение недели, при этом сон, активность и график приема пищи участников контролировались на индивидуальном уровне.

В конце недели участников обследовали в лаборатории сна. Также они прошли полисомнографию — она зафиксировала мозговую активность, уровень насыщенности крови кислородом, ритм сердцебиения и дыхания.

Оказалось, диета не сказывается на продолжительности сна. Все добровольцы спали в среднем по 7 часов 45 минут, ложились и вставали примерно в одно и то же время.

Однако «вредная» диета изменила активность мозга и ухудшила сон добровольцев. У них уменьшилась доля дельта-ритмов активности мозга, а бета- и тета-ритмов — выросла. Это указывается на менее глубокий и восстанавливающий сон.

Недавно ученые ответили на вопрос, что делать, если вы плохо спите, и​​ как бороться с недосыпом.

Олеся Маевская

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