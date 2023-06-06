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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: какие мультфильмы у россиян — самые любимые

«Золотой фонд» советской анимации или современные мультфильмы — что выберете вы?

10 июня 1936 года была создана советская и российская государственная киностудия «Союзмультфильм». За почти 90 лет существования ее работники выпустили более полутора тысяч мультфильмов, многие из которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики.

Советские мультики остаются самыми любимыми, однако и современная анимация набирает популярность. Узнать мнение пользователей Новостей Mail.ru мы решили с помощью опроса.

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