15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: какие мультфильмы у россиян — самые любимые
«Золотой фонд» советской анимации или современные мультфильмы — что выберете вы?
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10 июня 1936 года была создана советская и российская государственная киностудия «Союзмультфильм». За почти 90 лет существования ее работники выпустили более полутора тысяч мультфильмов, многие из которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики.
Советские мультики остаются самыми любимыми, однако и современная анимация набирает популярность. Узнать мнение пользователей Новостей Mail.ru мы решили с помощью опроса.