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15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

На юге Приморья зафиксирована ежегодная миграция пестрой нерпы

Скоро животным предстоит линька.

Источник: «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник»

В официальной группе во «ВКонтакте» Дирекции заповедников «Земля леопарда» появился пост с фотографией пестрой нерпы. Так сотрудники Дальневосточного морского заповедника зафиксировали ежегодную миграцию животного.

Ученые говорят, что после размножения в охраняемых водах тюлени отправились на север за красной рыбой. При этом в дальних краях нерпы предстанут в обновленной «шубе» благодаря недавней линьке — они трутся о грунт, избавляясь от старого меха.

Также в эти недели животные испытывают потребность в инсоляции, то есть в воздействии солнечных лучей. Поэтому много времени они проводят неподвижно, «загорая» на заповедных берегах.

Пестрые нерпы обитают в северном Тихом океане от Аляски до Японии и дальневосточного побережья России. На данный момент их популяция оценивается в 230 тысяч особей.

Недавно «Тихий час» дальневосточного леопарда нацпарка Приморья попал на видео. Так хищник вознаградил себя за удачную охоту.

Олеся Маевская

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