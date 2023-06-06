Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей

«Связали нас — и поговорили. <…> Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением», — сказал военнослужащий, получивший звание Героя России.
Он признался, что ему было очень приятно услышать похвалу из уст президента.
«Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания», — добавил Желанов.
Разговор с президентом состоялся в госпитале в Донецке, где военнослужащий проходит лечение.
Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, в последние трое суток украинские войска предприняли давно обещанное наступление на разных участках фронта. Третья рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона майора Владимира Положенцева оказалась на направлении главного удара. Бойцы стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты ВСУ значительные потери. Затем, под угрозой окружения, Желанов, который получил ранения, отвел свое подразделение на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающего противника.