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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В барнаульском зоопарке родилось трое котят канадских пум

Имена им еще не придумали.

В официальной группе во «ВКонтакте» Барнаульского зоопарка появились первые фотографии новорожденных котят канадских пум. Им всего несколько дней.

Новоиспеченный отец Рони живет в отдельном домике, в то время как малышами занимается мама Кнопа. У канадских пум за воспитание потомства отвечают исключительно самки.

Специалисты говорят, что уже через две недели котята откроют глазки. А примерно через полтора месяца познакомиться с ними смогут и посетители зоопарка.

Ранее леопард Папы Римского попал в фотоловушку приморского заповедника. На кадрах хищник лакомится добычей.

Олеся Маевская

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