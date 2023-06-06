17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
В барнаульском зоопарке родилось трое котят канадских пум
Имена им еще не придумали.
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В официальной группе во «ВКонтакте» Барнаульского зоопарка появились первые фотографии новорожденных котят канадских пум. Им всего несколько дней.
Новоиспеченный отец Рони живет в отдельном домике, в то время как малышами занимается мама Кнопа. У канадских пум за воспитание потомства отвечают исключительно самки.
Специалисты говорят, что уже через две недели котята откроют глазки. А примерно через полтора месяца познакомиться с ними смогут и посетители зоопарка.
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Олеся Маевская