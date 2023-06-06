18:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 6 июня
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Новую Каховку затопило после разрушения плотины ГЭС
Плотина Каховской ГЭС была частично разрушена утром 6 июня.
Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала
В Крыму существует угроза обмеления Северо-Крымского канала после удара по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Шойгу раскрыл потери ВСУ в ходе попытки наступления
Российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта.
Путин наградил орденами Мужества Прилепина и посмертно Шубина
Президент наградил орденами Мужества писателя и экс-депутата Захара Прилепина, машину которого подорвали в начале мая в Нижегородской области. Его соратник Александр Шубин, погибший при взрыве, награжден орденом посмертно.
Экс-начальник ГУЭБиПК МВД Сугробов освободится по УДО
Сугробов был осужден в 2017 г. по резонансному уголовному делу о создании организованного преступного сообщества из подчиненных