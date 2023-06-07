01:01 (мск), источник: ТАСС
В Москве ожидаются аномально холодные выходные
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, воздух прогреется до плюс 17−18 градусов.
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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Воздух в столице будет прогреваться максимум до плюс 17−18 градусов в предстоящие выходные. Такая погода соответствует началу мая, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Претензии к метеорологам начнутся в выходные, когда ночью будет всего лишь плюс 4−9 градусов, а днем — плюс 17−18 градусов максимум. Это на 4−5 градусов ниже нормы, такой температурный фон соответствует первой декаде мая», — рассказал он.
До конца рабочей недели днем ожидается плюс 21−23 градуса, в пятницу — до плюс 25 градусов.
Однако, по словам Вильфанда, до конца рабочей недели и на длинных выходных будет преимущественно без осадков.
Потепление до плюс 23−25 градусов днем предварительно ожидается в середине следующей недели.