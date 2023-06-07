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03:31 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске главным тренером «Сокола» назначен Александр Нестеров

В прошедшем сезоне «Сокол» показал второй результат по заброшенным шайбам.

Известный российский специалист Александр Нестеров назначен новым главным тренером хоккейного клуба «Сокол» из Красноярска. В пресс-службе клуба отметили, что в течение двух последних сезонов Нестеров работал ассистентом главного тренера Павла Десяткова и отвечал за линию нападения. В прошедшем сезоне «Сокол» показал второй результат по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате ВХЛ, уступив лишь «Металлургу».

Напомним, что Нестерову 51 год, он уроженец Омска.

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