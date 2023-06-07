Храм Христа Спасителя: от истории создания до современных дней

1. Храм Христа Спасителя задумывался как памятник всем воинам Русской Императорской армии, погибшим в войнах с Наполеоном, Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе 1814−1815 годов.
2. Благодаря храму Христа Спасителя в Солнечногорском районе Подмосковья образовалось озеро Сенеж. Оно появилось в ходе строительства Екатерининского канала между реками Сестра и Истра для доставки камня на стройплощадку церкви. Тогда транспорт не справлялся с огромным грузом, а железных дорог на момент начала строительства в России еще не было.
3. Специально ко дню освящения храма Христа Спасителя композитор Петр Ильич Чайковский написал увертюру «1812 год», которая исполнялась на освящении храма 26 мая (7 июня) 1883 года. По некоторым данным, ее премьера состоялась там же, в еще не освященной церкви, даже раньше — 20 августа 1882 года.
4. Церемония торжественной закладки храма состоялась еще в 1839 году, но само строительство заняло 44 года. Из них 23 ушло на его оформление. Росписью занимались Ф. Бруни, В. Суриков, И. Кромской, В. Верещагин и другие мастера Академии художеств.
5. В своем первозданном виде храм просуществовал 48 лет. После Октябрьской революции церковь была отделена от государства и школы, в конце двадцатых годов храм закрыли, а в декабре 1931 года и вовсе взорвали.
6. В 1994 году властями было принято решение возродить храм в его первоначальном виде. В воссоздании живописи церкви приняли участие более 400 величайших художников современности. Общая площадь росписей составила более 22 тысяч квадратных метров.
7. В храме находится множество святынь Русской Православной Церкви: Частица Ризы Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, гвоздь Креста Господня, Риза Пресвятой Богородицы, мощи святого благоверного великого князя Александра Невского, мощи митрополита Московского Филарета (Дроздова) и многие другие. Также прихожане могут посетить уникальный музей церковного искусства, где хранятся произведения, написанные, начиная с XV в. до наших дней, например, известный триптих В. Васнецова.
8. У северной стены Донского некрополя (монастырь долгое время был архитектурным музеем) сохраняются подлинные мраморные, а не бронзовые, горельефы храма Христа Спасителя. Также в Москве расположены дома, построенные из кирпича церкви — это здания мастерских бывшего трамвайного парка на Ходынской улице.