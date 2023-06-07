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Главные новости к вечеру 7 июня
19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 7 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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Путин впервые прокомментировал разрушение плотины Каховской ГЭС

В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он назвал происшествие «варварской акцией» киевских властей.

Лукашенко помиловал Сапегу

Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданка России Софья Сапега возвращается домой, к родным.

Минобороны: украинские диверсанты подорвали аммиакопровод «Тольятти — Одесса»

В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения.

Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу

Те, кому выезд из страны ограничен из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, обязаны передать паспорт гражданина РФ на хранение в орган, который выдал документ.

Затопление из-за разрушения Каховской ГЭС сняли со спутника

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки зоны бедствия.

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