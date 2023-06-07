19:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 7 июня
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В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом он назвал происшествие «варварской акцией» киевских властей.
Помилованная президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданка России Софья Сапега возвращается домой, к родным.
В результате произошедшего российские военнослужащие не пострадали, но есть раненые среди мирного населения.
Те, кому выезд из страны ограничен из-за призыва на военную или альтернативную гражданскую службу, обязаны передать паспорт гражданина РФ на хранение в орган, который выдал документ.
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки зоны бедствия.