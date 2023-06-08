13:26 (мск), источник: © РИА Новости
Сообщество РИА Новости запустило творческий конкурс во ВКонтакте
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сообщество РИА Новости ВКонтакте запустило акцию «РИА Новости ВКонтакте: Нас 3 миллиона».
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Сообщество РИА Новости предлагает пользователям поучаствовать в творческом конкурсе и получить призы. Для этого подписчикам нужно перейти по ссылке или QR-коду в чат-бот «Бот миллионов» и подтвердить свое участие. Далее пользователи смогут получить подарок: бесплатную подписку на VK Музыку. Чтобы принять участие в розыгрыше основного приза, подписчик может выполнить задание в творческом конкурсе. Для этого необходимо сделать фото, на котором будет показано, где пользователь читал «РИА Новости» ВКонтакте. К фото нужно приложить описание места и ситуации, в которых его сделали, и отправить работу в чат-бот.
В случае соответствия фотографии условиям конкурса участник получит сообщение от чат-бота и станет претендентом на розыгрыш дополнительного приза — умной колонки «VK Капсула Нео». Победителей творческого конкурса будут определять члены жюри путем закрытого голосования. Все работы оценят по трем критериям: оригинальность, композиция и эстетичность. По итогам голосования жюри определит 50 победителей, которым вручат умные колонки «VK Капсула Нео».