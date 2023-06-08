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17:49 (мск), источник: ТАСС Наука

В Краснодарском крае обнаружили крупнейшую в Европе редкую летучую мышь

На территории заповедника «Утриш» этот вид обнаружили впервые.

Источник: "Утриш" Государственный природный заповедник"

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Особь самой крупной в Европе и занесенной в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) летучей мыши гигантской вечерницы обнаружили в государственном природном заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае. Об этом сообщается в телеграм-канале заповедника в четверг.

«Ученые-хироптерологи из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Владимир и Лариса Снитько обнаружили на территории заповедника “Утриш” самую крупную летучую мышь Европы и России — гигантскую вечерницу (Nyctalus lasiopterus). Вид повсеместно редкий, поэтому внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ», — говорится в сообщении.

Обнаруженная учеными особь весит 53 грамма, размах ее крыльев достигает 45 см, сообщил руководитель заповедника Олег Чихачев. Он добавил, что на территории «Утриша» такую летучую мышь обнаружили впервые, после осмотра и проведения необходимых замеров ее отпустят в естественную среду обитания.

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