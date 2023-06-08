17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Немецкие биологи доказали, что голуби видят сны
Чаще всего — о полетах.
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Сотрудники Рурского университета в Бохуме и Института информатики общества Макса Планка опубликовали статью в журнале Nature исследование, которое доказывает, что голуби видят сны. Авторы изучили закономерности активации мозга у спящих птиц с помощью ЭКГ и МРТ.
15 пернатых подопытных бодрствовали и спали с зафиксированной головой и в шумной обстановке. Оказалось, что во время фазы быстрого сна у голубей активизируются область мозга, отвечающая за визуальную обработку, и область, которая анализирует движение птиц во время полета.
То есть они летают во сне и эмоционально переживают этот процесс. Также ученые отметили, что как и у людей, у голубей во время медленного сна увеличивается поток спинномозговой жидкости.
Однако во время фазы быстрого сна ее поток уменьшается. Это означает, что именно в фазы медленного мозг голубей «избавляется» от всех шлаков.
Лучше понять, что снится голубям, помогут дальнейшие исследования. Эта и последующие работы помогут разобраться в особенностях работы мозга млекопитающих во время сна — как птиц, так и людей.
Недавнее исследование показало, что во время сна полушария мозга конкурируют между собой.
Олеся Маевская