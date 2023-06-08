18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Самую страшную серийную убийцу» Австралии помиловали спустя 20 лет
Она была осуждена за убийство своих детей.
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CNN сообщает, что Кэтлин Фолбигг, которую прозвали «самой страшной серийной убийцей в Австралии», была помилована. В 2003 году она была осуждена за непредумышленное убийство своих детей. Эксперты считают, что это пример одной из самых серьезных ошибок в истории судебной практики страны.
С 1989 по 1999 Кэтлин потеряла четырех детей при странных обстоятельствах — новорожденные малыши просто умирали, а их тела раз за разом обнаруживала именно она. Прямых доказательств ее вины не было, так что суд довольствовался косвенными — например, ее собственными дневниками, в которых она жалуется на трудности материнства и обвиняет себя в смерти детей, и показаниями мужа. В 2003 году суд присяжных приговорил Кэтлин Фолбигг к 40 годам тюрьмы.
Лишь несколько лет назад адвокаты смогли добиться повторного расследования, что привело к неожиданным открытиям. Иммунологи обнаружили у дочерей Фолбигг генетическую мутацию под названием CALM2 G114R, которая может спровоцировать внезапную остановку сердца. После этого вмешался генеральный прокурор Нового Южного Уэльса Майкл Дейли, приказав освободить Кэтлин Фолбигг на основании предварительных результатов расследования, в ходе которого были обнаружены «обоснованные сомнения» в ее виновности.
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Олеся Маевская