Нью-Йорк превратился в Марс из-за смога от пожаров. Фотогалерея Мегаполис накрыл густой дым от бушующих в Канаде лесных пожаров
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Разрушение Каховской ГЭС
09:38 (мск), источник: ТАСС

В Роструде сообщили, что следующая рабочая неделя для россиян будет четырехдневной

Это связано с празднованием Дня России, уточнили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Предстоящая рабочая неделя для россиян будет сокращенной из-за празднования Дня России, она продлится четыре дня.

Как ранее сообщали в Роструде, праздник Дня России 12 июня в этом году выпадает на понедельник, поэтому с субботы до понедельника продлятся трехдневные выходные. Рабочая неделя начнется во вторник и будет длиться четыре дня.

«Наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад. Также июнь является одним из самых выгодных месяцев в году для отпуска, поэтому можно смело планировать и не бояться особых финансовых потерь», — пояснил журналистам руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин.

Он добавил, что если работник будет работать 12 июня (по инициативе работодателя или смена выпадает на этот день), то работа в этот день должна быть оплачена в повышенном размере — как правило, в двойном.

Superjob также провел опрос 1,6 тыс. респондентов, который показал, что 13% россиян продлят июньский отпуск за счет дней, присоединенных ко Дню России. Большинство (65%) не будут брать дополнительные дни отдыха до либо после 12 июня.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легенда описывает ссору Петра I и Екатерины иначе: царь подвел супругу к зеркалу и пригрозил
"Зреет большой взрыв в центре Европы. Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
праздники