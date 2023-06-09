«Простоквашино» и «Маша и медведь»: россияне назвали любимые отечественные мультфильмы

Одинаково любят как новые мультфильмы, так и классику 43% опрошенных. Однако большинство — 51% — ответили, что предпочитают советские мультфильмы. Самыми любимыми респонденты назвали «Простоквашино» (64%) и «Ну, погоди!» (62%).
По 51%, 50% и 49% набрали «Бременские музыканты», «Винни-Пух» и «Малыш и Карлсон» соответственно. «Маугли» получил 38% голосов, «Приключения кота Леопольда» и «Про Чебурашку и крокодила Гену» — по 33%, а «Ежик в тумане» — 28%. У участников опроса была возможность выбрать несколько вариантов ответа.
Только современную анимацию предпочитают всего 6% респондентов. У тех, кто любит новые короткометражные мультфильмы, бесспорным лидером стали «Маша и Медведь» (58%). Второе место получили «Смешарики» с 26% голосов, «Фиксики» (19%), «Новое Простоквашино» (11%), «Три кота и море приключений» и «Ну, погоди! Каникулы» получили по 6%, а «Оранжевой корове» досталось 3%.
Среди современных полнометражных мультиков явным фаворитом стала франшиза «Три богатыря» — за нее проголосовало 62% пользователей.
Пользователи могли сами указать и другие мультфильмы любого формата, которые им по душе. Чаще всего опрошенные называли «Приключения пингвиненка Лоло», «Ивана Царевича и Серого волка», «Незнайку на Луне», «Снежную королеву», «Белку и Стрелку», «Лунтика», «Тайну третьей планеты», «Летучий корабль», «Мамонтенка» и современного «Чебурашку».
Большинство респондентов (75%) ответили, что у них есть внуки или дети, и 94% включают им советские мультфильмы. Более половины участников исследования (53%) убеждены, что детей нужно воспитывать на советской анимации. Скорее согласны с этим утверждением 30%, а 8% не разделяют это мнение. Ещё 8% затруднились ответить.
1% участников опроса дали собственные ответы на вопрос о воспитании детей на советской анимации. Респонденты не любят современные мультфильмы «за отсутствие глубокого смысла в угоду зрелищности» и считают, что советские мультфильмы намного лучше новых.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru (проект VK) с 5 по 7 июня. В опросе приняли участие более 20 тысяч человек из 50 регионов России. 54% респондентов составили мужчины, 46% — женщины.
Каждый третий респондент (33%) был старше 55 лет. 30% ответивших попали в возрастную категорию от 45 до 54, 27% — в категорию от 35 до 44, 8% — от 25 — до 34 лет. В меньшинстве остались пользователи младше 24 лет и не достигшие совершеннолетнего возраста.