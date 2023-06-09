11:24 (мск), источник: РБК Life
Ученые воссоздали внешность жившего на Земле 60 тыс. лет назад «хоббита»
Рост древнего вида людей Homo floresiensis составлял всего 1 м.
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Международная команда ученых воссоздала внешность карликового вида древних ископаемых людей Homo floresiensis, которые также известны как «хоббиты». Они жили на Земле, по данным исследователей, около 60 тыс. лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.
Для воссоздания внешности исследователи использовали цифровую модель черепа древнего человека. Вместе с тем они сделали компьютерную томографию голов человека и шимпанзе, которые потом наложили на цифровую модель черепа карлика и адаптировали к его строению.
В 2015 году ученые уже пытались провести подобный эксперимент, однако тогда в качестве дополнительного материала они использовали лишь череп шимпанзе. Добавив элементы внешности человека, исследователям удалось сделать конструкцию более реалистичной.
«Это была большая работа. Результат оказался вполне удовлетворительным, поскольку он показал лицо, наделенное элементами внешности как современных людей, так и наших предков», — отметил соавтор работы, бразильский эксперт по графике Цицеро Мораес.
Исследователь также рассказал, в чем было отличие древних карликов от современного человека, помимо роста. «Грубо говоря, у них, вероятно, был менее выступающий нос, чем у современного человека, область рта была немного больше, чем у нас, и объем мозга был значительно меньше», — говорит специалист.
Вид Homo floresiensis впервые был обнаружен в 2003 году, когда ученые нашли его останки в пещере на острове Флорес, Индонезия. Главной особенностью этих людей был небольшой рост, который оценивается примерно в 1 м.