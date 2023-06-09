От метро до озера: удивительные рекорды России

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе и самая высокая горная вершина России. Гора представляет собой вулкан, который долгое время считался навсегда потухшим. Однако в последние годы усилились извержения газов из него, что заставило ученых пересмотреть свои взгляды.
У Эльбруса не одна вершина, а две, причем разница в их высоте не превышает 21 метра. Поверхность от высоты 3500 метров и до 5642 метров в основном покрыта ледниками, толщина которых достигает 400 метров.
В Якутии, близ города Мирный, находится самый большой по общему объему выработки алмазный карьер в мире — кимберлитовая трубка «Мир» (город Мирный появился уже после открытия трубки и был назван в ее честь). Карьер имеет глубину 525 метров и диаметр 1,2 километра.
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