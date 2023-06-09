От метро до озера: названы удивительные рекорды России Ко дню России — интересные (рукотворные и нет) чудеса нашей страны
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13:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

От метро до озера: удивительные рекорды России

12 июня отмечается День России. Этот праздник имеет особую ценность для каждого гражданина России и вообще, русского человека. В честь этого мы хотим поделиться с вами интересными (рукотворными и нет) чудесами нашей страны.

Самая высокая точка Европы

Эльбрус — стратовулкан на Кавказе и самая высокая горная вершина России. Гора представляет собой вулкан, который долгое время считался навсегда потухшим. Однако в последние годы усилились извержения газов из него, что заставило ученых пересмотреть свои взгляды.

У Эльбруса не одна вершина, а две, причем разница в их высоте не превышает 21 метра. Поверхность от высоты 3500 метров и до 5642 метров в основном покрыта ледниками, толщина которых достигает 400 метров.

Крупнейший алмазный карьер в мире

В Якутии, близ города Мирный, находится самый большой по общему объему выработки алмазный карьер в мире — кимберлитовая трубка «Мир» (город Мирный появился уже после открытия трубки и был назван в ее честь). Карьер имеет глубину 525 метров и диаметр 1,2 километра.

Посмотреть другие рекорды и больше узнать о заповедных местах нашей страны можно в нашем диафильме.

Редакция проекта Спорт Mail.ru также выбрала выдающиеся достижения отечественных атлетов, которые навсегда изменили мировой спорт.

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