Впервые в России робот возбудил дело о взыскании с должника

В ведомстве рассказали, что автоматически дела возбуждаются в тех случаях, «где возможно безусловное принятие таких решений».
«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП по Рязанской области», — уточнили в пресс-службе ФССП.
Поправки, касающиеся деятельности ФССП, вступили в силу 20 июня 2022 года. На Х Петербургском международном юридическом форуме летом 2022 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов комментировал положения нового закона. По его словам, более сложным шагом будет автоматизация системы наложения ограничений на должников. Изменения в закон вносились с целью оптимизации работы ведомства, в том числе для решения проблемы с путаницей документов, отправляемых взыскателями в ФССП.