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14:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Впервые в России робот возбудил дело о взыскании с должника

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сделала автоматическим процесс взыскания с должников. Возбуждение исполнительного производства осуществляется с помощью программы-робота. Первый такой случай зафиксирован в Рязанской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве рассказали, что автоматически дела возбуждаются в тех случаях, «где возможно безусловное принятие таких решений».

«Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов УФССП по Рязанской области», — уточнили в пресс-службе ФССП.

Поправки, касающиеся деятельности ФССП, вступили в силу 20 июня 2022 года. На Х Петербургском международном юридическом форуме летом 2022 года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов комментировал положения нового закона. По его словам, более сложным шагом будет автоматизация системы наложения ограничений на должников. Изменения в закон вносились с целью оптимизации работы ведомства, в том числе для решения проблемы с путаницей документов, отправляемых взыскателями в ФССП.

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Полина Мотызлевская

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