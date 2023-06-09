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16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

VK Порталы соединят десять городов ко Дню России

Видеосвязь соединит Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск.

В 10 городах России появятся интерактивные инсталляции VK Порталы. Прохожие смогут пообщаться с жителями других городов, станцевать с маскотами в режиме реального времени, отправить стикеры и примерить маски. Для этого прохожему достаточно подойти к экрану и поприветствовать собеседника.

VK Порталы установят в знаковых местах рядом с узнаваемыми достопримечательностями, а города будут сменять друг друга на протяжении всего дня. Например, из Москвы утром можно будет связаться с Хабаровском, а через час — уже с Якутском.

В Москве инсталляция появится в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Санкт-Петербурге — на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, в Ставрополе — на площади им. Святого князя Владимира, а в Якутске — на площади Победы Ветеранов.

Отметим, что специальный VK Портал будет работать в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума (14−17 июня). Гости ПМЭФ смогут пообщаться в режиме реального времени с жителями других городов России со стенда VK.

Рядом с VK Порталами можно будет встретить известных блогеров, а также поучаствовать в различных активностях от VK. VK Порталы будут работать с 10 по 18 июня.

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