16:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
VK Порталы соединят десять городов ко Дню России
Видеосвязь соединит Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Хабаровск, Челябинск и Якутск.
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В 10 городах России появятся интерактивные инсталляции VK Порталы. Прохожие смогут пообщаться с жителями других городов, станцевать с маскотами в режиме реального времени, отправить стикеры и примерить маски. Для этого прохожему достаточно подойти к экрану и поприветствовать собеседника.
VK Порталы установят в знаковых местах рядом с узнаваемыми достопримечательностями, а города будут сменять друг друга на протяжении всего дня. Например, из Москвы утром можно будет связаться с Хабаровском, а через час — уже с Якутском.
В Москве инсталляция появится в парке Зарядье с видом на Храм Василия Блаженного, в Санкт-Петербурге — на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом, в Ставрополе — на площади им. Святого князя Владимира, а в Якутске — на площади Победы Ветеранов.
Отметим, что специальный VK Портал будет работать в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума (14−17 июня). Гости ПМЭФ смогут пообщаться в режиме реального времени с жителями других городов России со стенда VK.
Рядом с VK Порталами можно будет встретить известных блогеров, а также поучаствовать в различных активностях от VK. VK Порталы будут работать с 10 по 18 июня.