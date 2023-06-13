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10:17 (мск),

Миллионы для аграриев: как государство поддерживает сельское хозяйство

Какие меры помогают ускорить импортозамещение и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.

Правительство РФ продолжает работу по поддержке аграриев. Так, в результате мер господдержки в прошлом году привлекли в малый и средний агробизнес почти 20 тысяч человек. Все благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», по которому работники сельского хозяйства могут обратиться за помощью к государству.

Одна из наиболее актуальных инициатив нацпроекта — грант «Агростартап». Как изменились гранты?

  • Для тех, кто разводит крупный рогатый скот, грант повысили с 5 млн до 7 млн рублей;
  • для предпринимателей в сфере сельского хозяйства — с 3 млн до 5 млн рублей;
  • для животноводов, работающих в потребительских кооперативах — с 6 млн до 8 млн рублей;
  • для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством — с 4 млн до 6 млн рублей;
  • максимальный размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам увеличили с 10 млн до 20 млн рублей.

«Рассчитываем, что эти меры помогут не только начать свое дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку. В сельской местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, доступных по цене отечественных продуктов питания», — отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Каких же успехов благодаря этим мерам поддержки достигли российские аграрии?

Ферма вместо городской жизни: агробизнес в Иркутской области

Борис Максимов после окончания университета в Иркутске вернулся в родное село Унгин и решил организовать там фермерское хозяйство.

«Для меня очень важно развивать свое село. Я хочу на собственном примере показать, что уезжать совсем не обязательно. Грустно смотреть, как молодежь бежит из деревни», — рассказал он.

После регистрации ИП Борис обратился в Центр «Мой бизнес», которые открыты по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», где ему помогли разработать бизнес-план по развитию и проконсультировали по сложным вопросам.

Первый грант предприниматель получил в размере 400 тысяч рублей, а потом выиграл «Агростартап» и получил еще 3 миллиона. На эти деньги он купил КамАЗ для транспортировки зерна. Сейчас Борис выращивает пшеницу и крупный рогатый скот, продает зерно и мясо частным заказчикам, а еще заключил контракт с местной школой и детским садом.

Редкие коровы и кукурузные поля: господдержка для калужского фермера

Выращивание кукурузы с господдержкой помогло владельцу компании «Мусагро» Олегу Гарееву не только решить вопрос корма для скота, но и стало дополнительным источником дохода в бизнесе. С помощью специалистов центра «Мой бизнес» предприниматель получил рекомендации по вопросам ветеринарии и заготовок кормов, а также субсидию на производство зерновых культур.

«Начну с того, что в центре мне помогли оформить заявку на господдержку. Без опыта сложно подобрать нужные документы и не допустить ошибок. Эксперты подсказали, как все сделать правильно, и компания получила субсидию на введение земель в оборот. Так сложилось наше партнерство. Сейчас мы обрабатываем 1000 гектаров», — вспоминает предприниматель.

На данный момент на ферме живут 430 голов крупного рогатого скота: черно-пестрые коровы, галловеи, абердин-ангуссы, симменталы. За год компания реализует порядка 130 голов — это 20−25 тонн говядины. Продукция продается как оптом, так и в розницу, а также у компании есть свой интернет-магазин.

Предприниматель отметил, что для реализации планов и в дальнейшем планирует пользоваться господдержкой.

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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Цель нацпроекта — поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от идеи до расширения и выхода на экспорт.

Социальный проект. АНО «Национальные приоритеты» ИНН 9704007633 erid: 2Vtzqvtjzxr

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