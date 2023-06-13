10:17 (мск),
Миллионы для аграриев: как государство поддерживает сельское хозяйство
Какие меры помогают ускорить импортозамещение и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.
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Правительство РФ продолжает работу по поддержке аграриев. Так, в результате мер господдержки в прошлом году привлекли в малый и средний агробизнес почти 20 тысяч человек. Все благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», по которому работники сельского хозяйства могут обратиться за помощью к государству.
Одна из наиболее актуальных инициатив нацпроекта — грант «Агростартап». Как изменились гранты?
«Рассчитываем, что эти меры помогут не только начать свое дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку. В сельской местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, доступных по цене отечественных продуктов питания», — отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Каких же успехов благодаря этим мерам поддержки достигли российские аграрии?
Борис Максимов после окончания университета в Иркутске вернулся в родное село Унгин и решил организовать там фермерское хозяйство.
«Для меня очень важно развивать свое село. Я хочу на собственном примере показать, что уезжать совсем не обязательно. Грустно смотреть, как молодежь бежит из деревни», — рассказал он.
После регистрации ИП Борис обратился в Центр «Мой бизнес», которые открыты по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», где ему помогли разработать бизнес-план по развитию и проконсультировали по сложным вопросам.
Первый грант предприниматель получил в размере 400 тысяч рублей, а потом выиграл «Агростартап» и получил еще 3 миллиона. На эти деньги он купил КамАЗ для транспортировки зерна. Сейчас Борис выращивает пшеницу и крупный рогатый скот, продает зерно и мясо частным заказчикам, а еще заключил контракт с местной школой и детским садом.
Выращивание кукурузы с господдержкой помогло владельцу компании «Мусагро» Олегу Гарееву не только решить вопрос корма для скота, но и стало дополнительным источником дохода в бизнесе. С помощью специалистов центра «Мой бизнес» предприниматель получил рекомендации по вопросам ветеринарии и заготовок кормов, а также субсидию на производство зерновых культур.
«Начну с того, что в центре мне помогли оформить заявку на господдержку. Без опыта сложно подобрать нужные документы и не допустить ошибок. Эксперты подсказали, как все сделать правильно, и компания получила субсидию на введение земель в оборот. Так сложилось наше партнерство. Сейчас мы обрабатываем 1000 гектаров», — вспоминает предприниматель.
На данный момент на ферме живут 430 голов крупного рогатого скота: черно-пестрые коровы, галловеи, абердин-ангуссы, симменталы. За год компания реализует порядка 130 голов — это 20−25 тонн говядины. Продукция продается как оптом, так и в розницу, а также у компании есть свой интернет-магазин.
Предприниматель отметил, что для реализации планов и в дальнейшем планирует пользоваться господдержкой.
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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Цель нацпроекта — поддержка предпринимателей на всех этапах развития бизнеса: от идеи до расширения и выхода на экспорт.
Социальный проект. АНО «Национальные приоритеты» ИНН 9704007633 erid: 2Vtzqvtjzxr