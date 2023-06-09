17:15 (мск), источник: Вокруг Света
Австралийские океанологи показали на видео дно Индийского океана на глубине до 5500 м
Там обитают «морские огурцы» и загадочные «грязевые шары».
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Ученые из Университета Западной Австралии обследовали одно из самых глубоких и плохо изученных мест Индийского океана — утес Валлаби-Кювье. При погружениях до 5500 метров специалисты задокументировали 202 живых организма пятидесяти разных типов. Среди уникальной фауны морского дна утеса также оказались одноклеточные, которых океанологи описали как «грязевой шарик».
Геологическое образование Валлаби-Кювье тянется на 700 километров по южной границе плато Кювье в 450 километрах от побережья Западной Австралии. Это ступенчатый подводный утес, который на своем протяжении имеет разные глубины, от 2900 до 5652 метров.
Команда использовала пилотируемый аппарат Limiting Factor, рекордсмен по погружениям с экипажем во всех пяти океанах, и многолучевой эхолот. С их помощью было отснято 198 минут наблюдений бентической флоры и фауны. В общей сложности удалось определить 52 морфотипа, среди которых губки, кораллы, а также странноватые «грязевые шары» — одноклеточные организмы сферической формы.
«Мы были удивлены разнообразием организмов, которые мы засняли всего за два дня, самым распространенным из которых был ксенофиофор, веерообразный организм, встречающийся в основном на плоских участках откоса. Мы также обнаружили маленькие “грязевые шарики”, которые, как мы полагаем, являются громиидами — загадочными одноклеточными организмами, заключенными в сферы из грязи», — рассказывает доктор Тодд Бонд из Университета Западной Австралии.
Океанологи обнаружили скопление этих «шариков» у основания утеса, где они создают сложную и питательную микросреду обитания.
По словам доктора Бонда, руководившего исследованием, оно помогло восполнить критический пробел в знаниях об этом подводном регионе. Целью авторов было не только составить каталог организмов, но также изучить, как среда обитания и виды меняются в зависимости от глубины и геологических структур.
В Индийском океане остаются неизученными самые глубокие восточные части. Новые данные помогут ученым позаботиться о сохранении уникальных подводных миров в условиях меняющегося климата и антропоцена.