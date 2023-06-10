Как создавались самые известные работы «Союзмультфильма»

Пожалуй, это один из первых советских мультфильмов, который ассоциируются как с детством, так и с «Союзмультфильмом». Наш ответ «Тому и Джерри» претерпел много изменений прежде, чем стал таким, каким мы его знаем: Волка должен был озвучивать Высоцкий, положительный образ Зайца сложился только во время смены режиссера проекта, а сам сериал не должен был растянуться на 20 с лишним эпизодов. Сейчас же «Ну, погоди!» занимает первое место в рейтинге самых любимых мультфильмов российских зрителей.
В советской экранизации главные герои трилогии мультфильмов по книге Алана Александра Милна получились более душевными, простыми и при этом — комплексными. Здесь вам и бессмертные цитаты, и стихи медвежонка, и философские размышления ослика, и очаровательная наивность поросенка. Примечательно, что эта первая советская экранизация произведений Милна была и остается намного популярней диснеевской версии мультфильма среди русских зрителей.
Книгу Эдуарда Успенского экранировали через 5 лет после выхода произведения, и почти сразу мультфильм стал популярнее оригинала. Над сериалом работало огромное количество аниматоров, среди которых — студийный художник Николай Ерыкалов, иллюстрировавший журналы «Пионер», «Работница», «Огонек», Левон Хачатрян и Аркадий Шер — художник, работавший с Владимиром Поповым над лучшими его фильмами. Почти полвека спустя из «Простоквашино» выросла целая вселенная с анимацией, играми и продуктами питания.
В состав съемочной группы этого мультфильма вошли мэтры советской мультипликации. Над сценарием работал Григорий Остер («38 попугаев», «Обезьянки», «Попался, который кусался», «Баба-Яга против!»), режиссером проекта выступил Лев Атаманов («Золотая антилопа», «Снежная королева»), а анимацией занимался Леонид Шварцман. Заключительная серия была создана после смерти Льва Атаманова и посвящена его памяти.
Сама Астрид Линдгрен была в восторге как от картины, так и от голоса Карлсона. Во время визита в Москву она настояла на встрече с озвучивавшим его Василием Ливановым. В мультфильме много отступлений от оригинальной истории: экранный Карлсон предпочитает мясным тефтелям варенье, мама Малыша на самом деле домохозяйка и нанимает домомучительницу на время своего отъезда, и даже некоторые крылатые фразы («Дело-то житейское», «А у вас молоко убежало») были импровизацией актеров озвучки.
Даже преданным фанатам «Бременских музыкантов» сложно вспомнить о том, что мультфильм был снят по мотивам сказки братьев Гримм — настолько оригинальной и самобытной стала история героев на экране. Мультфильм с ярко выраженным «хипповским» сюжетом легко прошел строгую цензуру «Союзмультфильма», но стал поводом для беспокойства для зрителей старшего поколения. Некоторые режиссеры даже утверждали, что «Бременские музыканты» пагубно влияют на советскую молодежь, и обвиняли создателей в пропаганде «тлетворного влияния Запада». Официально, несмотря на всю свою популярность, мультфильм не удостоился ни одной награды.
С созданием образов крокодила Гены и старухи Шапокляк проблем не было: художник Леонид Шварцман представлял себе джентльмена с бабочкой и даму из XIX века с кружевными манжетами. А вот культовый образ Чебурашки разрабатывался два с половиной месяца — половину подготовительного периода. Сейчас у этой мультипликационной ленты мировая популярность. Более того, в Швеции и Японии выпускают собственные версии этого мультика.