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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как создавались самые известные работы «Союзмультфильма»

10 июня 1936 года в Москве была основана крупнейшая советская киностудия анимационных фильмов — «Союзмультфильм». В честь дня рождения «фабрики грез» нашего детства мы собрали краткие истории создания и интересные факты о самых известных мультфильмах киностудии.

Ну, погоди!

Пожалуй, это один из первых советских мультфильмов, который ассоциируются как с детством, так и с «Союзмультфильмом». Наш ответ «Тому и Джерри» претерпел много изменений прежде, чем стал таким, каким мы его знаем: Волка должен был озвучивать Высоцкий, положительный образ Зайца сложился только во время смены режиссера проекта, а сам сериал не должен был растянуться на 20 с лишним эпизодов. Сейчас же «Ну, погоди!» занимает первое место в рейтинге самых любимых мультфильмов российских зрителей.

  • На создание одного эпизода продолжительностью 10 минут уходило 9 месяцев непрерывной работы целой команды: для одной серии требовалось 15 тысяч рисунков.
  • После выхода мультфильма за Анатолием Папановым закрепилось шутливое звание «заслуженного Волка СССР».
  • Сериал должен был закончиться на шестом или седьмом эпизоде, но зрительская любовь и шквал писем от фанатов «Ну, погоди!» заставили создателей продолжить рисовать мультфильм.

Винни-Пух

В советской экранизации главные герои трилогии мультфильмов по книге Алана Александра Милна получились более душевными, простыми и при этом — комплексными. Здесь вам и бессмертные цитаты, и стихи медвежонка, и философские размышления ослика, и очаровательная наивность поросенка. Примечательно, что эта первая советская экранизация произведений Милна была и остается намного популярней диснеевской версии мультфильма среди русских зрителей.

  • Евгений Леонов, давший голос Винни Пуху, изначально не прошел кастинг.
  • Образ Пятачка отчасти был вдохновлен героиней Беллы Ахмадулиной в фильме «Живет такой парень» (1964). После выхода мультфильма поэтесса шутливо поблагодарила создателей за то, что те подложили ей «свинью».
  • Кристофер Робин не существует в советской экранизации по вполне объяснимой причине: присутствие мальчика из фильма подчеркивало игрушечность всех остальных героев, что мешало созданию уникального мира Винни-Пуха.

Трое из Простоквашино

Книгу Эдуарда Успенского экранировали через 5 лет после выхода произведения, и почти сразу мультфильм стал популярнее оригинала. Над сериалом работало огромное количество аниматоров, среди которых — студийный художник Николай Ерыкалов, иллюстрировавший журналы «Пионер», «Работница», «Огонек», Левон Хачатрян и Аркадий Шер — художник, работавший с Владимиром Поповым над лучшими его фильмами. Почти полвека спустя из «Простоквашино» выросла целая вселенная с анимацией, играми и продуктами питания.

  • Образ Галчонка очень долго не складывался. Потому каждого, кто заходил в кабинет художников мультсериала, просили нарисовать этого персонажа. К его созданию даже приложил руку Леонид Шварцман, создатель Чебурашки.
  • Типаж дяди Федора и вовсе не вошел в общую концепцию, потому внешность главного героя видоизменяется с каждой серией.
  • Писатель Эдуард Успенский хотел назвать Матроскина Тараскиным — в честь своего друга, сотрудника киножурнала «Фитиль» Анатолия Тараскина, но тот отказался. Позже он жалел об этом: «Какой я был дурак! Фамилию пожалел дать!»

Котенок по имени Гав

В состав съемочной группы этого мультфильма вошли мэтры советской мультипликации. Над сценарием работал Григорий Остер («38 попугаев», «Обезьянки», «Попался, который кусался», «Баба-Яга против!»), режиссером проекта выступил Лев Атаманов («Золотая антилопа», «Снежная королева»), а анимацией занимался Леонид Шварцман. Заключительная серия была создана после смерти Льва Атаманова и посвящена его памяти.

  • Довольно быстро рыжий беспородный Гав стал породистым сиамским котенком. Такое решение принял мультипликатор Леонид Шварцман.
  • В Новокузнецке открыли памятник «Сосиске дружбы»: бронзовые Гав и Шарик дружно едят ее с двух концов.

Малыш и Карлсон

Сама Астрид Линдгрен была в восторге как от картины, так и от голоса Карлсона. Во время визита в Москву она настояла на встрече с озвучивавшим его Василием Ливановым. В мультфильме много отступлений от оригинальной истории: экранный Карлсон предпочитает мясным тефтелям варенье, мама Малыша на самом деле домохозяйка и нанимает домомучительницу на время своего отъезда, и даже некоторые крылатые фразы («Дело-то житейское», «А у вас молоко убежало») были импровизацией актеров озвучки.

  • Фаина Раевская не только озвучила Фрекен Бок, но и послужила прообразом рисованного персонажа. Кстати, узнав об этом, актриса всерьез обиделась на режиссера и записывала свои реплики без какого-либо вмешательства с его стороны.
  • В «Малыше и Карлсоне» впервые в истории советской мультипликации применили электрографию — это метод репрографии, использующий электрический заряд для переноса тонера. На принципе электрографии работают лазерные принтеры и копировальные аппараты.

Бременские музыканты

Даже преданным фанатам «Бременских музыкантов» сложно вспомнить о том, что мультфильм был снят по мотивам сказки братьев Гримм — настолько оригинальной и самобытной стала история героев на экране. Мультфильм с ярко выраженным «хипповским» сюжетом легко прошел строгую цензуру «Союзмультфильма», но стал поводом для беспокойства для зрителей старшего поколения. Некоторые режиссеры даже утверждали, что «Бременские музыканты» пагубно влияют на советскую молодежь, и обвиняли создателей в пропаганде «тлетворного влияния Запада». Официально, несмотря на всю свою популярность, мультфильм не удостоился ни одной награды.

  • Голоса для мультфильма записывались за одну ночь Олегом Анофриевым, который озвучил сначала бременских музыкантов, а потом — короля, троих разбойников и даже атаманшу. В то время попасть на студию «Мелодия» было очень сложно, а ансамбль, который должен был участвовать в работе, не смог приехать.
  • Прототипом для Принцессы стала жена сценариста и актера Юрия Энтина. А тот культовый красный наряд героини — анимационная версия свадебного платья Энтиной.
  • Идея сделать из героев хиппи родилась у режиссера Инессы Ковалевской, когда в одном заграничном журнале она увидела блондина с прической под «Битлз» и джинсах-клеш и девушку в коротком платье.

Чебурашка и крокодил Гена

С созданием образов крокодила Гены и старухи Шапокляк проблем не было: художник Леонид Шварцман представлял себе джентльмена с бабочкой и даму из XIX века с кружевными манжетами. А вот культовый образ Чебурашки разрабатывался два с половиной месяца — половину подготовительного периода. Сейчас у этой мультипликационной ленты мировая популярность. Более того, в Швеции и Японии выпускают собственные версии этого мультика.

  • В литовском варианте мультфильма Чебурашка именовался как Кулверстукас. В связи с чем получило распространение заблуждение, что эпизод поиска Чебурашки в словаре звучал так: «Чебуреки — есть, Чебоксары — есть, а Кулверстукаса — нет». К слову, на английском Чебурашку зовут Топл, на немецком — Плумпс, на финском — Муксис, а на Шведском — Дрюттэн.
  • В Японии героя ласково называют Чеби. А еще в версии страны Восходящего Солнца у Чебурашки есть суперспособность — он может менять размер.

Олеся Маевская

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