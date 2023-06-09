17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аукцион выставлено письмо Толкина, которое он писал своей фанатке
В нем автор сравнивает себя с хоббитом.
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Частный британский аукционный дом «Бонхамс» (Bonhams), специализирующийся на изобразительном искусстве и антиквариате, выставил на продажу уникальный лот — письмо британского писателя Джона Толкина. Оно было адресовано одной из его первых фанаток, некой мисс Ф. Л. Перри, в ответ на ее послание.
«Увы, я не так сильно люблю людей, поэтому мечтаю о пустынных странах. Но будучи гораздо более робким и менее авантюрным, чем мои желания, я чувствую тревогу при мысли о реальных трудностях или лишении привычной пищи и табака», — пишет автор.
В письме сам Толкин отмечает, что такие чувства очень напоминают описание хоббита. Однако он не утверждает, что является им, так как совсем не уверен, что будет столь же выносливым, если окажется в трудной ситуации.
В своем письме девушка сказала, что чтение дало ей «ощущение легкости». В ответ автор отметил тяжелую работу над романом «Властелин колец»: он сравнил его написание с «подъемом в гору в тяжелых ботинках против сильного ветра при меркнущем свете».
Мисс Ф. Л. Перри была одной из первых поклонниц Толкина, отправивших ему свой отзыв после выхода и прочтения «Властелина колец». Ответное письмо девушке датировано 6 августа 1954 года.
В то время Толкину нравилось получать письма от восторженных поклонников и он не считал переписку с ними обременительной. Писатель и мисс Перри обменивались письмами вплоть до 1961 года.
Недавно последнее письмо, написанное участником группы The Beatles Джоном Ленноном, за несколько часов до смерти, было продано на аукционе за 64 тысячи долларов.
Олеся Маевская