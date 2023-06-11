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06:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Маск о военной помощи Украине: чем это закончится в реальности?

Миллиардер Илон Маск задался вопросом, чем закончится военная поддержка Украины со стороны США. Так он отреагировал на новость о выделении очередного пакета помощи на $2,1 млрд.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал Маск в Twitter.

Илон Маск осенью 2022 года предложил мирный план, содержащий пункты о признании Крыма регионом России, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Киев раскритиковал предложения миллиардера. На этом фоне Маск хотел отказаться от финансирования системы спутниковой связи Starlink для Украины, но позже передумал. В январе 2023 года он называл «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму.

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Леонид Уварчев

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