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06:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярский край 11 июня придут сильные дожди и очень сильные грозы

Специалисты ГО и ЧС советуют соблюдать правила личной безопасности.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +20° 60% 755 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2022

Сильные дожди и грозы ожидаются в Красноярском крае 11 июня, сообщают синоптики. В центральных и южных районах региона прогнозируются град, шквалистые усиления ветра до 25 м/с и более.

Из-за ухудшения погодных условий возможна высокая пожарная опасность IV класса, которая сохранится в Эвенкийском МР, в Туруханском районе и центральных и южных районах Красноярского края. Специалисты ГО и ЧС советуют соблюдать правила личной безопасности при таких событиях.

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