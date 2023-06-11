06:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярский край 11 июня придут сильные дожди и очень сильные грозы
Специалисты ГО и ЧС советуют соблюдать правила личной безопасности.
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Сильные дожди и грозы ожидаются в Красноярском крае 11 июня, сообщают синоптики. В центральных и южных районах региона прогнозируются град, шквалистые усиления ветра до 25 м/с и более.
Из-за ухудшения погодных условий возможна высокая пожарная опасность IV класса, которая сохранится в Эвенкийском МР, в Туруханском районе и центральных и южных районах Красноярского края. Специалисты ГО и ЧС советуют соблюдать правила личной безопасности при таких событиях.