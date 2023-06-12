Россиянам перечислили самые распространенные схемы обмана в интернете

По словам эксперта, наиболее распространен в интернете фишинг и сайты-подделки, увеличение которых спровоцировал уход мировых брендов.
«В месяц на таких сайтах мошенники зарабатывают до 100 млн долларов. И это только официальные данные. Поэтому, перед совершением покупки внимательно изучите сайт, особенно вкладки “контакты” и “доставка”. Не попасться мошенникам очень просто, если убедиться в том, что сайт, на котором вы находитесь официальный», — рекомендовала эксперт.
То же касается поддельных приложений интернет-магазинов, банков и иных коммерческих и даже государственных организаций для смартфонов.
«Если пользователь скачал фейковый сайт, только маскирующийся под популярный интернет-сервис, его с большой вероятностью ожидает скачивание вместе с ним вредоносного ПО, которое похищает не только личные данные владельца телефона, но и денежные средства», — сообщила Дарья Татаринова.
Она рекомендовала, также как и в случае с фейковыми сайтами, переходить на официальные сайты нужных компаний и переходить в приложение по ссылке, указанной там. Перед скачиванием же стоит проверять отзывы, особенно негативные. Удалить приложение сразу же стоит, если было замечено, что логотип или цвет отличаются от официального сайта.
«Очередная опасность в интернете — фейковые распродажи и розыгрыши. Так пользователям приходят уведомления о выигрыше в розыгрыше или же о возможности блокировки аккаунта чужими пользователями. При этом, внизу просят перейти по неизвестной ссылке, чтобы узнать подробности. После перехода юзер дарит мошенникам все свои личные данные», — предостерегла интернет-специалист.
Еще один способ кражи средств мошенниками осуществляется с помощью QR-кодов. Так, мошенники часто размещают на стенах, асфальтах листовки с кодами или отправляют их чат-боты, обещая при сканировании высокие зарплаты, избавление от кредитов или скидках в магазинах. После этого с телефона списываются все средства.