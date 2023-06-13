Отпускные можно увеличить: От чего зависят суммы выплат и как получить больше

Отпускные традиционно рассчитываются из среднего заработка за последний год. Поэтому выгоднее всего, чтобы получить максимальные выплаты, брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты. Тогда в расчёт попадут только полные отработанные месяцы. Такую рекомендацию дал HR-директор мебельной компании Mr.Doors Кирилл Степаненко.
— Не стоит забывать и тот факт, что в расчёт отпускных попадают только рабочие дни, за исключением командировок и больничных, потому что по ним выплаты из средних показателей уже учтены. Также я рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет государственных праздников или их количество минимально, например в августе, октябре. В эти периоды самое большое количество рабочих дней, и выплаты, соответственно, будут больше. И наоборот, самые невыгодные с точки зрения рабочего отпуска месяцы вроде января, мая. Понятно, что за счёт больших праздников отдохнуть получится дольше, но с финансовой точки зрения это невыгодно, — добавил Кирилл Степаненко.
Он обратил внимание и ещё на один нюанс. Речь идёт о работниках, которые ожидают в ближайшее время повышения заработной платы. В этом случае стратегически правильнее будет дождаться первой повышенной выплаты (или любой следующей), чтобы обновлённая оплата труда попала в расчёт отпускных.
— Главное в этом вопросе — не забывать, что у нас в Трудовом кодексе перед началом следующего года (то есть в декабре) должен формироваться график отпусков. В соответствии с ним сотрудник может отправляться на отдых. В отпуск могут уходить люди, которые проработали полгода и больше в компании. При этом работодатель может отпустить работника и раньше, — отметил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Что касается сумм выплат и времени отдыха, то всё зависит от того, какие потребности у человека. Естественно, месяц, в который сотрудник уходит отдыхать, влияет на то, какие будут произведены выплаты.
Вадим Ткаченко обратил внимание, что выплачиваются отпускные с учётом средней зарплаты по году. При этом влияют все дополнительные надбавки, премии и прочие дополнительные доплаты, которые причитались сотруднику в качестве вознаграждения помимо зарплаты.