09:48 (мск), источник: Мослента
Вильфанд назвал дату «решительного наступления лета» в Москве
Даты возвращения летней погоды в Москву спрогнозировал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21−23 градуса. 14 июня воздух ночью будет прогреваться до плюс 8−13 градусов, а днем — до плюс 24−26 градусов, 15 июня уже будет до плюс 26−27 градусов», — сообщил синоптик.
В некоторые дни до конца текущей недели температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла, отметил Вильфанд. По его словам, потепление поспособствует прогреву воды в водоемах столичного региона. В выходные
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