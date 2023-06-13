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09:48 (мск), источник: Мослента

Вильфанд назвал дату «решительного наступления лета» в Москве

Даты возвращения летней погоды в Москву спрогнозировал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Нашвилле: Нашвилл: +16° 77% 744 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Агентство «Москва»

«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21−23 градуса. 14 июня воздух ночью будет прогреваться до плюс 8−13 градусов, а днем — до плюс 24−26 градусов, 15 июня уже будет до плюс 26−27 градусов», — сообщил синоптик.

В некоторые дни до конца текущей недели температура воздуха будет достигать 28 градусов тепла, отметил Вильфанд. По его словам, потепление поспособствует прогреву воды в водоемах столичного региона. В выходные 17—18 июня температура воды достигнет 19−20 градусов.

Ранее москвичам назвали даты начала купального сезона.

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