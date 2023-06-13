12:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Почему музыкальные вкусы нельзя разделить на универсальные жанры
Они зависят от множества факторов слушателей.
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Любовь к определенным вещам или стилям является важным аспектом идентичности людей и их социальной жизни. Однако некоторые вещи описать сложно, например, музыкальные вкусы. Особенно в мире, где каждый день появляются новые исполнители и жанры.
Сотрудники Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка попытались систематизировать музыкальные вкусы людей и понять, можно ли выделить или назвать какие-то универсальные стили или жанры. Для этого авторы работы, опубликованной в журнале Frontiers, опросили 2000 человек на предмет их предпочтений. Исследователи внимательно изучили поклонников пяти жанров: европейской классической музыки, электронной танцевальной музыки (EDM), металла, поп- и рок-музыки.
Ученые отметили, что выделить поджанры сложно не только из-за разнообразия исполнителей даже в одной категории, но и множества различий между слушателями. Все: возраст, пол, уровень образования, образ жизни и личностные качества — оказывает влияние на предпочтения. Чтобы представить эти различия эмпирически, авторы разработали анкету, с помощью которой добровольцы указывали, насколько им нравятся конкретные музыкальные поджанры.
Из пяти «вкусовых» категорий две выбирались чаще всего, но все же предугадать выбор респондентов было сложно. Исследователи также обнаружили, что социально-демографические и личностные критерии, включая возраст, отношение к среде и открытость, могут предсказать принадлежность к вкусовому классу внутри жанра. Например, для поп-музыки исследователи обнаружили явный возрастной эффект: людям больше всего нравилась поп-музыка из времен, когда им было 20 лет.
«Мы сделали важный шаг на пути к дальнейшей разработке анкет для исследования музыкальных вкусов, — отметили ученые. В будущем наш подход следует распространить на другие жанры и регионы».
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Олеся Маевская