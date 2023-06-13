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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США на вековой фреске нашли доказательство «путешествий во времени»

Но ученые нашли этому объяснение.

С 1930-х годов здание почтамта в Спрингфилде (Массачусетс) украшает фреска художника Умберто Романо. Сюжет изображает прибытие британцев в будущий город примерно в 1620 году.

Недавно сторонники теорий заговора обнаружили на ней намек на путешествия во времени, пишет The Sun. Дело в том, что один из индейцев держит в руках предмет, сильно напоминающий современный телефон.

Эксперты развенчали теорию конспирологов: по их мнению, у индейца в руках обычное зеркало. В начале XVII века их часто меняли на другие товары.

Ранее на знаменитом полотне Ван Гога обнаружили его неизвестный автопортрет. Работа была скрыта под слоями клея и картона.

Олеся Маевская

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