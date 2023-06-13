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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть создала карты метро «авторства» известных художников

От Бэнкси до Джексона Поллока.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В профиле Iambrakes на портале Reddit появился пост с коллекцией необычных карт метро. Их создала нейросеть Midjourney.

ИИ создал различные вариации транспортных линий, основываясь на стилях известных художников. В основу карт метро легли работы Винсента Ван Гога, Густава Климта, Фриды Кало, Пита Мондриана, Маурица Корнелиса Эшера, Джексона Поллока, Жана-Мишеля Баскии, Яёи Кусамы, Бэнкси и Пабло Пикассо.

Недавно нейросеть показала, как будут выглядеть американские города в 2050 году.

Олеся Маевская

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