13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть создала карты метро «авторства» известных художников
От Бэнкси до Джексона Поллока.
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В профиле Iambrakes на портале Reddit появился пост с коллекцией необычных карт метро. Их создала нейросеть Midjourney.
ИИ создал различные вариации транспортных линий, основываясь на стилях известных художников. В основу карт метро легли работы Винсента Ван Гога, Густава Климта, Фриды Кало, Пита Мондриана, Маурица Корнелиса Эшера, Джексона Поллока, Жана-Мишеля Баскии, Яёи Кусамы, Бэнкси и Пабло Пикассо.
Недавно нейросеть показала, как будут выглядеть американские города в 2050 году.
Олеся Маевская