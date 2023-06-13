18:00 (мск), источник: РБК Life
Ученые опровергли данные о косолапости Тутанхамона
Египтологи считают, что форма ноги могла измениться из-за мумификации.
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Данные, согласно которым египетский фараон Тутанхамон был хилым и болезненным человеком, могут не соответствовать действительности, заявила группа ученых. Эксперты провели исследование и пришли к совершенно иному выводу, пишет Daily Mail.
На протяжении многих лет представители научного сообщества заявляли, что Тутанхамон страдал косолапостью и с трудом передвигался, из-за чего его даже похоронили вместе с 130 тростями. Однако египтолог София Азиз, один из авторов исследования, уверена, что найденные в гробнице трости были вовсе не свидетельством недуга, а, наоборот, показателем власти.
«Трости были знаком власти. Когда я изучала мумию Тутанхамона, то не нашла каких-либо доказательств того, что он был инвалидом», — отметила она.
Как считают эксперты, «косолапость» фараона на самом деле могла быть вызвана мумификацией: форму стопы могла исказить нанесенная смола и тугое бинтование. Так, по словам Азиз, она видела признаки «косолапости» и у некоторых других мумий.
У мумии Тутанхамона также отсутствует средняя кость на втором пальце левой ноги. Специалисты полагают, что она могла потеряться, когда останки правителя транспортировали до гробницы.
Археологи обнаружили гробницу Тутанхамона 4 ноября 1922 года. В апреле следующего года стало известно о внезапной смерти пятого графа Карнарвона от воспаления легких — британский египтолог и собиратель древностей финансировал раскопки в Долине Царей (так называется ущелье на западном берегу Нила). Предметом внимания и спекуляции прессы стала смерть и ряда других участников исследования.
После этого фараон Тутанхамон из XVIII династии Нового царства (правил приблизительно с 1332 по 1323 год до н.э.) стал символом Древнего Египта — при жизни он просто не успел прославиться, потому что умер в возрасте 19 лет. По одной из версий, он был зятем фараона-еретика Эхнатона, который начал масштабные религиозные реформы и ввел культ верховного божества солнечного диска Атона. По другой — Тутанхамон приходился Эхнатону сыном (такие двойственные семейные узы не были редкостью для Древнего Египта).
На сегодняшний день около захоронения Тутанхамона археологи продолжают находить ранее неизвестные артефакты. Например, в ноябре 2022 года ученые раскопали неподалеку от гробницы пирамиду неизвестной египетской царицы, а также захоронение с многочисленными саркофагами, мумиями и другими артефактами.