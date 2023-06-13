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14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

На свадьбе в Индии одновременно поженились 2143 пары

Торжество побило два мировых рекорда.

Источник: Guinness World Records

В городе Баран, Индия, произошла самая грандиозная свадебная церемония. Как передает UPI, 2143 пары обменялись клятвами менее чем за 6 часов.

Молодожены получили от местных чиновников благословение и подарки: драгоценности, постельное белье, посуду, телевизор и холодильник. Власти заявили, что целью мероприятия было помочь малоимущим парам пожениться и начать совместную жизнь.

Мероприятие было устроено Некоммерческой социальной организацией Shri Mahaveer Goshala Kalyan Sansthan. Массовая свадьба установила сразу два мировых рекорда Гиннесса: по количеству пар, поженившихся в течение 12 и 24 часов.

Недавно жених вблизи индийского города Каннаудж отменил свадьбу из-за плохих оценок невесты на экзамене 12 класса.

Олеся Маевская

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