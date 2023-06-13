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Разрушение Каховской ГЭС
18:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 13 июня

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин встретился с военными корреспондентами
Президент провел встречу с военными корреспондентами, где рассказал о ситуации в зоне спецоперации на Украине.

Россия денонсировала соглашение с Украиной по Азовскому морю
Владимир Путин подписал закон о денонсации договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

США вооружат танки для ВСУ снарядами с обедненным ураном
В администрации президента США Джо Байдена несколько недель обсуждался вопрос оснащения танков Abrams, которые будут поставлены вооруженным силам Украины.

В России установили условия для ареста предпринимателей
Закон устанавливает условия, при которых суд имеет право отправить предпринимателя, обвиняемого в совершении экономических преступлений, под стражу.

Мобилизованных хотят освободить от наказания за ряд преступлений
Это будет возможно при увольнении со службы или получении госнаграды.

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