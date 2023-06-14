В России создали способный работать в любую погоду дрон-тяжеловес «Ультиматум»

«Ультиматум» — новейший представитель универсальной линейки FPV-дронов «Джокер». Наше изделие может работать в тяжелейших погодных условиях. На планете нет такого ветра и потока воды, которые могли бы сбить «Ультиматум», разве что дрон окажется под водопадом. Теперь наши устройства смогут работать даже в такую погоду, когда боятся летать птицы. Это очень важно, поскольку противник не ожидает, что к нему прилетит что-то по воздуху, например, во время шквалистого ветра и дождя с градом", — подчеркнул Кузякин.
Методы работы с дроном позволяют использовать изделие в том числе при низких температурах. «Мы работали при температуре минус 29, и дроны выполняли свою функцию», — сказал Кузякин. Специалист также уточнил, что информация о грузоподъемности аппарата на данный момент не подлежит разглашению. «Могу сказать одно: дрон легко носит кирпич», — заявил глава ЦКБР.
По словам Кузякина, в ходе создания всепогодного FPV-дрона разработчики отталкивались исключительно от требований российских военнослужащих. «Мы общались, консультировались с военными и думали о создании аппарата повышенной защищенности. “Ультиматум” будет отправлен для боевого применения в зону спецоперации в июне, в ближайшие дни», — отметил специалист.
«Ультиматум» является универсальным дроном и способен выполнять боевые задачи в разных подразделениях. «Да, мы можем делать специализированные дроны, но предпочитаем универсальность в применении. Что касается линейки “Джокер”, то, безусловно, она будет совершенствоваться и далее. ЦКБР продолжает работу над следующими версиями», — уточнил Кузякин.
ЦКБР базируется в Жуковском. Центр осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами.