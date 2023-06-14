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11:51 (мск), источник: Вокруг Света

На Кубани нашли бронзовый шлем римского легионера возрастом более 2000 лет

Бронзовый головной убор был сделан в I веке до нашей эры.

Источник: Вокруг Света

Бронзовый шлем древнеримского воина был найден во время раскопок древнего могильника в поселке Заря рядом с Анапой.

Солдатский головной убор обнаружили в погребении всадника. Особенность находки — отсутствие на лобовой части дополнительной металлической скобы, которая могла быть снята еще в древности.

До настоящего момента была известна только одна подобная находка в Северном Причерноморье — шлем находили в районе Сочи. По мнению археологов, металлический головной убор является либо римским легионерским, либо местным подражанием римскому прототипу. По форме он наиболее близок к шлемам типа «Хагенау», которые датируются I веком до нашей эры.

В отличии от сочинского, у этого экземпляра отлично сохранились нащечники с подвижными шарнирами. Ученые связывают артефакт с событиями римско-боспорской войны 45−49 гг. до нашей эры, которая велась между Митридатом Боспорским и его братом Котисом. Этот период в истории Боспорского царства, нашедший отражение в трудах античных авторов, до сих пор мало изучен современной наукой.

Боспорское царство располагалось по обе стороны современного Керченского пролива, столицей был Пантикапей, сейчас на его месте находится город Керчь. В состав Боспорского царства входили земли Таманского полуострова, почти вся территория Крыма, восточный берег Азовского моря, территория устья Дона.

Анапский шлем очень хорошо сохранился и после камеральной обработки будет выставлен в музее, пишет пресс-служба администрации Краснодарского края.

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