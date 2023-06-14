Чем славятся исторические курорты России

Курорт на берегу Черного моря стал фактически родоначальником многочисленных санаториев, которые создавались в этом районе. «Кавказская Ривьера» до сих пор работает, и в честь ее «дня рождения» рассказываем о других исторических курортах России.
Еще в начале XVIII века в пятидесяти километрах от Петрозаводска открыли источник с целебными водами. Об этом доложили императору Петру I, который распорядился открыть на этом месте курорт и сам неоднократно сюда приезжал.
С именем Петра Великого связывают еще один курорт — Липецкий. По легенде, целебные воды обнаружили здесь еще при строительстве заводов, и ими также заинтересовался российский самодержец. Однако официально Липецк стал курортом лишь спустя столетие.
XIX век стал богатым на открытие новых источников и курортов. Например, в российской столице впервые узнали об источнике «Горячие ключи» на Крайнем Севере. Один предприимчивый даже замораживал воду из него и продавал в Америку. Сегодня это единственный российский термальный источник, расположенный за Полярным кругом.
В 1900 открыли первый курорт на Северо-Западе страны — Сестрорецкий. Комплекс высочайшего класса, расположенный на берегу Финского залива, даже взял главный приз на Всемирной выставке здравоохранения в бельгийском курортном городке Спа в 1907 году.
Узнать, чем славятся другие исторические курорты России, можно в нашем материале.