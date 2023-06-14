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13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чем славятся исторические курорты России

14 июня 1909 года в Российской империи в непосредственной близости от Сочи открылось комфортабельное курортное заведение «Кавказская Ривьера». Всего через 4 года своего существования она стала комплексом из четырех гостиниц, с парком, ваннами, купальнями, читальней, бильярдной, казино, парком автомобилей, просторной конюшней, лодочной станцией.

Курорт на берегу Черного моря стал фактически родоначальником многочисленных санаториев, которые создавались в этом районе. «Кавказская Ривьера» до сих пор работает, и в честь ее «дня рождения» рассказываем о других исторических курортах России.

Марциальные воды

Еще в начале XVIII века в пятидесяти километрах от Петрозаводска открыли источник с целебными водами. Об этом доложили императору Петру I, который распорядился открыть на этом месте курорт и сам неоднократно сюда приезжал.

Липецк

С именем Петра Великого связывают еще один курорт — Липецкий. По легенде, целебные воды обнаружили здесь еще при строительстве заводов, и ими также заинтересовался российский самодержец. Однако официально Липецк стал курортом лишь спустя столетие.

Талая

XIX век стал богатым на открытие новых источников и курортов. Например, в российской столице впервые узнали об источнике «Горячие ключи» на Крайнем Севере. Один предприимчивый даже замораживал воду из него и продавал в Америку. Сегодня это единственный российский термальный источник, расположенный за Полярным кругом.

Сестрорецк

В 1900 открыли первый курорт на Северо-Западе страны — Сестрорецкий. Комплекс высочайшего класса, расположенный на берегу Финского залива, даже взял главный приз на Всемирной выставке здравоохранения в бельгийском курортном городке Спа в 1907 году.

Узнать, чем славятся другие исторические курорты России, можно в нашем материале.

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