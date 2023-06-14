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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Картину Рериха выставили на аукцион за один рубль

Прием ставок закончится 17 июня.

Источник: Аукционный дом «Литфонд»

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги картину Николая Рериха «Такла-Макан» со стартовой ценой всего в рубль. На данный момент лидирует ставка в три миллиона рублей.

Данная работа Рериха относится к экспедиционным зарисовкам, выполненным им во время Центрально-Азиатской экспедиции (1923−1928). Пейзаж изображен на фанере размером 15,7×44,6 сантиметра.

За свою жизнь Николай Рерих написал около 7 тысяч картин и около 30 литературных трудов, многие из них хранятся в известных галереях мира. В России он возглавлял школу Императорского общества поощрения художеств и художественное объединение «Мир искусства».

Недавно на аукцион было выставлено письмо Толкина, которое он писал своей фанатке. В нем автор сравнивает себя с хоббитом.

Олеся Маевская

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