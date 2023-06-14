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17:55 (мск), источник: РБК Life

Медведя на пляже Флориды засняли на видео

Животное искупалось в Мексиканском заливе и начало бегать среди людей.

В Сети завирусилось видео с изображением медвежонка, необычный отдых которого произвел фурор на одном из пляжей Флориды. Сначала он искупался в водах Мексиканского залива, после этого начал бегать по пляжу в окружении отдыхавших людей, а спустя некоторое время скрылся за многоквартирным домом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные жители с интересом наблюдали за происходящим и снимали это на камеру. «Мы все были потрясены и поражены тем, что увидели. И все мы были рады видеть его вышедшим невредимым из воды», — отметил один из очевидцев.

Впрочем, специалисты отмечают, что в произошедшем нет ничего удивительного. «Это не редкость. Возле базы ВВС США Эглин много медведей. Они переплывают залив. Иногда они ходят поплавать», — рассказал Крис Кирби, капитан катера компании Charter Boat Backlash, осуществляющей рейсы в этом районе.

Незадолго до этого своим неожиданным появлением европейцев удивил «российский кит-шпион» по кличке Хвалдимир. Загадочная белуха на днях была замечена в Хуннебостранде, у юго-западного побережья Швеции. До этого кит плавал у берегов Норвегии, где стал причиной многочисленных сплетен и домыслов о связях с российской разведкой.

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