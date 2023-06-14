17:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как жареное мясо может повредить ДНК
Оно также приводит к появлению и развитию серьезных заболеваний.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже не раз обращала внимание людей на то, что жареное мясо, в особенности обработанное на открытом огне, наносит вред здоровью. Оно содержит множество канцерогенов, которые ведут к повреждению ДНК и повышают риск развития рака. Недавнее исследование ученых из Стэнфордского университета, опубликованное в журнале ACS Central Science, показало, как именно возникают эти повреждения.
В лаборатории ученые готовили мясо (свинину и говядину), а также картофель двумя обычными способами: варили в течение 15 минут при температуре 100 градусов Цельсия либо жарили 20 минут при 220 градусах. Затем из продуктов извлекали ДНК и оценивали степень ее повреждения. Оказалось, что жарка создает больше нарушений материала, чем варка, и это, скорее всего, связано с более высокой температурой.
Когда поврежденные от огня молекулы мяса попадают в организм человека, нуклеотиды (органические соединения, играющие важную роль в энергетических и информационных внутриклеточных процессах) усваиваются и могут использоваться для синтеза его собственной ДНК. Таким образом повреждения передаются с пищей, вызывая мутации и повышая риск онкологических заболеваний. На следующем шаге испытаний биологи вносили нарушенные молекулы в культуру человеческих клеток.
Аналогичный эффект ученые продемонстрировали на мышах, которым скармливали эти ДНК: в геноме клеток их кишечника возникали многочисленные повреждения. «Наша работа поднимает целый ряд вопросов касательно еще не исследованного, но потенциально весьма значительного риска, связанного с потреблением жареной, копченой и вообще приготовленной при высоких температурах пищи», — заключили ученые.
Недавно биологи выяснили, что повреждает нашу ДНК в маникюрном салоне.
Олеся Маевская