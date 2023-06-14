17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть показала, как будут выглядеть поселения на Марсе
Но на постоянной основе жить на них люди, вероятнее всего, не будут.
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Журналисты издания Daily Mail изучили представления специалистов по космосу и с помощью нейросети Midjourney создали изображения футуристических поселений на Марсе. Эксперты предполагают, что Красная планета станет перевалочным пунктом для дальнейших космических полетов.
Текстовые описания включали слова из интервью и книг бывшего консультанта NASA Филипа Роберта Харриса, генерального директора и основателя космической компании Arkisys Дэвида Барнхарта, астрофизика Нила Деграсса Тайсона, инженера и публициста Роберта Зубрина и генерального директора Graphene Space Habitat Limited, компании, производящей космическое оборудование, Вивека Кончерри.
Все эксперты отмечают, что для освоения ближайшей к нам планеты потребуются многие годы планирования и тестирования материалов, из которых будут создаваться космические корабли и дома на Марсе. Не говоря о времени, в течение которого нужно будет доставить все необходимое на планету.
Недавно нейросеть создала карты метро «авторства» известных художников.
Олеся Маевская